الأربعاء 2026-04-15 10:01 ص

ترامب: لا أفكر في تمديد الهدنة مع إيران

الأربعاء، 15-04-2026 09:54 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يفكر في تمديد وقف إطلاق النار الحالي مع إيران، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق هو "الخيار الأفضل" في المرحلة الحالية، كما أكد أن الحرب "تقترب من نهايتها".اضافة اعلان


وفي تصريحات لمراسل شبكة "إيه بي سي نيوز"، قال ترامب "لا أفكر في تمديد وقف إطلاق النار ولا أرى أن ذلك سيكون ضروريا، وستشهدون يومين مذهلين مقبلين".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن التوصل إلى اتفاق يظل الخيار الأفضل من وجهة نظره "لأنه سيتيح لإيران إعادة البناء"، مشيرا إلى أن إيران تملك نظاما مختلفا الآن، وتابع "مهما كان الحال فقد أزحنا المتطرفين".
 
 


