ترامب: لا اتفاق مع إيران إلا بالاستسلام غير المشروط

الجمعة، 06-03-2026 05:48 م

الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لن يكون هناك أي اتفاق مع إيران إلا في حال "الاستسلام غير المشروط"، مشيراً إلى أن المرحلة اللاحقة ستتضمن اختيار قيادة "عظيمة ومقبولة" للبلاد.

وأضاف ترامب أنه سيعمل مع حلفائه وشركائه على إعادة إيران من حافة الدمار، وجعلها "أكبر وأفضل وأقوى اقتصادياً من أي وقت مضى"، مؤكداً أن إيران سيكون لها "مستقبل عظيم"، وفق تعبيره.


وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الجمعة، إنّ بعض الدول بدأت جهود وساطة لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنه شدّد على أن أي جهود مماثلة يجب أن تتوجه إلى الجهة التي بدأت الحرب.


وكتب بزشكيان في منشور على منصة (إكس): "بدأت بعض الدول جهود وساطة. فلنكن واضحين: نحن ملتزمون بسلام دائم في المنطقة، لكننا لا نتردد في الدفاع عن كرامة أمتنا وسيادتها".


وأضاف: "يجب أن تتناول الوساطة أولئك الذين قلّلوا من شأن الشعب الإيراني وأشعلوا هذا النزاع".


وتتواصل الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية لليوم السابع على التوالي، وسط تصعيد عسكري متبادل وتوسّع رقعة الهجمات التي طالت مواقع عدة داخل إيران، مقابل إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية باتجاه إسرائيل وقواعد أميركية في المنطقة.

 
 


