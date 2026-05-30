ترامب: لا اتفاق مع إيران ما لم يستوفِ جميع الشروط الأميركية

وصرّح المسؤول، طالبًا عدم ذكر اسمه: "انتهى الاجتماع الذي عُقد في غرفة العمليات (في البيت الأبيض) واستمر قرابة ساعتين".
وأضاف: "لن يقبل الرئيس ترامب بأي اتفاق لا يصب في مصلحة أميركا ولا يستوفي خطوطه الحمراء. لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا".
واختتم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، اجتماعًا قُدِّم في وقت سابق على أنه لاتخاذ قرار نهائي بشأن التوصل إلى تفاهم مع إيران، بحسب ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض.
ولم يوضح المسؤول ما إذا كان ترامب قد اتخذ قرارًا أم لا خلال هذا الاجتماع الذي عُقد في غرفة العمليات بالبيت الأبيض.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاجتماع استغرق ساعتين، وأن ترامب لم يتخذ على إثره أي قرار فوري.
