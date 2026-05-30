السبت 2026-05-30 02:43 م

ترامب: لا اتفاق مع إيران ما لم يستوفِ جميع الشروط الأميركية

السبت، 30-05-2026 09:27 ص
الوكيل الإخباري-   قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يبرم اتفاقًا مع إيران إلا إذا استوفى جميع شروطه، وذلك بعد أن عقد الجمهوري اجتماعًا مع مساعديه لمناقشة اتفاق محتمل.اضافة اعلان


وصرّح المسؤول، طالبًا عدم ذكر اسمه: "انتهى الاجتماع الذي عُقد في غرفة العمليات (في البيت الأبيض) واستمر قرابة ساعتين".

وأضاف: "لن يقبل الرئيس ترامب بأي اتفاق لا يصب في مصلحة أميركا ولا يستوفي خطوطه الحمراء. لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا".

واختتم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، اجتماعًا قُدِّم في وقت سابق على أنه لاتخاذ قرار نهائي بشأن التوصل إلى تفاهم مع إيران، بحسب ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض.

ولم يوضح المسؤول ما إذا كان ترامب قد اتخذ قرارًا أم لا خلال هذا الاجتماع الذي عُقد في غرفة العمليات بالبيت الأبيض.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاجتماع استغرق ساعتين، وأن ترامب لم يتخذ على إثره أي قرار فوري.
 
 


إنذار إسرائيلي بإخلاء بلدات لبنانية إلى شمال نهر الزهراني

"إن بي سي": صاروخ صيني قد يكون وراء إسقاط مقاتلة أمريكية فوق إيران

مطار ميونيخ يستأنف رحلاته بعد توقفها بسبب طائرة مسيّرة

الأمانة: بيع 27 ألف أضحية من أصل 42 ألفا توافرت في مواقع البيع المعتمدة بالعاصمة

كورنيش البحر الميت وتلفريك عجلون يستقطبان أكثر من 50 ألف زائر في العيد

وزير الصحة: بروتوكول علاج مرضى السرطان الوطني أصبح جاهزاً

القناة الرياضية الأردنية تنقل المباراتين الوديتين للنشامى أمام سويسرا وكولومبيا

بدء وصول أولى قوافل الحجاج إلى مركزي جمرك المدورة والعمري

