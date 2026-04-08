الأربعاء 2026-04-08 11:11 م

ترامب: لا تخصيب لليورانيوم واتجاه لإزالة "الغبار النووي" مع إيران

الأربعاء، 08-04-2026 02:45 م
الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "لن يكون هناك تخصيب لليورانيوم"، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولات مهمة في الملف النووي الإيراني، في ظل التطورات السياسية الأخيرة. وأضاف أن إيران شهدت "تغييرًا مفيدًا للغاية" في نظام الحكم، في إشارة إلى مؤشرات إيجابية نحو التهدئة.اضافة اعلان


وأوضح ترامب أن بلاده ستعمل مع إيران على إزالة ما وصفه بـ"الغبار النووي المدفون".  
 
 


