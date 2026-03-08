ترامب: لا توجد أي مؤشرات على أن روسيا تساعد إيران

-
أخبار متعلقة
-
القيادة المركزية الأمريكية تنفي احتجاز إيران جنودا أمريكيين
-
ترامب: إيران مسؤولة عن غارة دامية على مدرسة
-
إيطاليا ترسل فرقاطة إلى قبرص في خضم الحرب بالشرق الأوسط
-
ترامب يستقبل جثامين جنود أميركيين قتلوا في العمليات ضد إيران
-
البحرين: اعتراض وتدمير 92 صاروخا و151 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات
-
أمير قطر: لن نتوانى في الدفاع عن سيادتنا وأمننا ومصالحنا الوطنية
-
رويترز: الرياض أبلغت إيران بأن استمرار الهجمات على السعودية قد يدفعها للرد بالمثل
-
إيران: العدوان الأميركي الإسرائيلي فشل في تفكيك البلاد