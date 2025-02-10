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ترامب: لا حق لعودة الفلسطينيين وفق خطتي لقطاع غزة

دونالد ترامب
دونالد ترامب
الإثنين، 10-02-2025 05:47 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه لا حق لعودة الفلسطينيين وفق خطته لاستلام قطاع غزة.

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 وأضاف ترامب لشبكة "فوكس نيوز" لدى سؤاله عما إذا كان سيحق للفلسطينيين العودة "كلا، لن يعودوا إذ سيحصلون على مساكن أفضل بكثير".

وأضاف "بعبارة أخرى، أتحدث عن بناء مكان دائم لهم".

وكان ترامب صرح، أمس الأحد، إنه "ملتزم بشراء غزة وامتلاكها، وربما إعطاء أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها".

 
gnews

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