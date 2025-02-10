ترامب: لا حق لعودة الفلسطينيين وفق خطتي لقطاع غزة

وأضاف "بعبارة أخرى، أتحدث عن بناء مكان دائم لهم".
وكان ترامب صرح، أمس الأحد، إنه "ملتزم بشراء غزة وامتلاكها، وربما إعطاء أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها".
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