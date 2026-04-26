ترامب: لا صلة لإيران بحادث هجوم عشاء مراسلي البيت الأبيض

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن حادث إطلاق النار الذي شهدته العاصمة خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض لا يعتقد أن له علاقة بإيران، مؤكدا أن التحقيقات ستحدد ملابساته، ومشددا على أن المنفذ تصرف بمفرده ولم يكن مدعوما من أي جهة، في وقت اعتبر فيه أن ما جرى يندرج ضمن "محاولات اغتيال تتكرر" ودعا إلى أن يكون دافعا للوحدة الوطنية.





وبين ترامب أن جهاز الخدمة السرية أوقف مطلق النار الذي حاول اختراق الإجراءات الأمنية خلال الحفل، مشيرا إلى أن المسلح "تم اعتقاله بسرعة"، وأن أحد أفراد الأمن أصيب لكنه "بخير".



وأضاف أنه "تمت مراجعة الظروف التي أحاطت بالحادث"، معتبرا أن موقع الحفل "لم يكن يتمتع بأمان كاف"، داعيا الأميركيين إلى حل الخلافات السياسية بطرق سلمية بعيدا عن العنف.



وقال ترامب إن منفذ الهجوم "شخص مريض للغاية" ولا ينبغي أن تتكرر مثل هذه الحوادث، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية تداهم شقته في كاليفورنيا بعد توقيفه في واشنطن.



وتباع يقول إن المهاجم "لم يصل إلى منطقتنا"، وأن قوات الأمن تمكنت من تحييده من مسافة بعيدة، لافتا إلى أنهم حاولوا إقناع جهاز الخدمة السرية بمواصلة الحفل لكنهم رفضوا، ومؤكدا أنه سيتم إعادة جدولة العشاء خلال 30 يوما.





