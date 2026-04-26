ترامب: لا صلة لإيران بحادث هجوم عشاء مراسلي البيت الأبيض

وبين ترامب أن جهاز الخدمة السرية أوقف مطلق النار الذي حاول اختراق الإجراءات الأمنية خلال الحفل، مشيرا إلى أن المسلح "تم اعتقاله بسرعة"، وأن أحد أفراد الأمن أصيب لكنه "بخير".
وأضاف أنه "تمت مراجعة الظروف التي أحاطت بالحادث"، معتبرا أن موقع الحفل "لم يكن يتمتع بأمان كاف"، داعيا الأميركيين إلى حل الخلافات السياسية بطرق سلمية بعيدا عن العنف.
وقال ترامب إن منفذ الهجوم "شخص مريض للغاية" ولا ينبغي أن تتكرر مثل هذه الحوادث، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية تداهم شقته في كاليفورنيا بعد توقيفه في واشنطن.
وتباع يقول إن المهاجم "لم يصل إلى منطقتنا"، وأن قوات الأمن تمكنت من تحييده من مسافة بعيدة، لافتا إلى أنهم حاولوا إقناع جهاز الخدمة السرية بمواصلة الحفل لكنهم رفضوا، ومؤكدا أنه سيتم إعادة جدولة العشاء خلال 30 يوما.
أخبار متعلقة
محاولة اغتيال ترامب.. الرئيس الأمريكي ينشر لقطات من كاميرا مراقبة للحظة إطلاق مسلح النار
القيادة المركزية الأميركية تعلن اعتراض سفينة خاضعة للعقوبات في بحر العرب
ترامب: تكرار محاولات الاغتيال يستدعي الوحدة الوطنية
مسؤول أمني أمريكي: مسلح حاول اختراق أمن عشاء المراسلين وأصاب عنصرا من الخدمة السرية
ترامب: القبض على مطلق النار وتأجيل عشاء مراسلي البيت الأبيض 30 يوما
إجلاء ترامب من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بعد سماع دوي إطلاق نار
وكالة: سماع أصوات الدفاعات الجوية في كرمانشاه بإيران والسبب غير معلوم
قتلى في غارات روسية "استمرت أكثر من 20 ساعة" على دنيبرو الأوكرانية