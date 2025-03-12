ترامب: لا نريد إنفاق مئات المليارات على دعم أوكرانيا

وأعلن ترامب عن "لقاء كبير مع روسيا غدا. ونأمل في أنه ستكون هناك مناقشات رائعة".
كما أعرب ترامب عن أمله في تحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال الأيام القليلة القادمة.
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