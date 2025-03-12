 
الأربعاء 2025-03-12 04:57 ص
 

ترامب: لا نريد إنفاق مئات المليارات على دعم أوكرانيا

ترامب
ترامب
 
الأربعاء، 12-03-2025 03:58 ص

الوكيل الإخباري-   صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة لا تريد الاستمرار في إنفاق مئات المليارات من الدولارات على الدعم العسكري لأوكرانيا.

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وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إن واشنطن تريد "وقف الحرب"، مضيفا: "ونحن لا نريد صرف المليارات أو مئات المليارات من الدولارات".

 

وتابع: "لقد أنفقنا 350 مليار دولار... ولم يكن هناك أي سبب (للحرب)، وهذه الحرب ما كان لها أن تحدث لو كنت رئيسا".

وأعلن ترامب عن "لقاء كبير مع روسيا غدا. ونأمل في أنه ستكون هناك مناقشات رائعة".

كما أعرب ترامب عن أمله في تحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال الأيام القليلة القادمة.

 
 
gnews

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