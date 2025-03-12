ترامب: لا نريد إنفاق مئات المليارات على دعم أوكرانيا

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة لا تريد الاستمرار في إنفاق مئات المليارات من الدولارات على الدعم العسكري لأوكرانيا.

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وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إن واشنطن تريد "وقف الحرب"، مضيفا: "ونحن لا نريد صرف المليارات أو مئات المليارات من الدولارات".