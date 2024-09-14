ترامب: لا نريد حربا مع روسيا

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي السابق المرشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى الدخول في مواجهة عسكرية مع روسيا.

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وقال في تجمع انتخابي في لاس فيغاس، نيفادا: "بالتصويت لصالح المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس، فإنك تصوت لصالح الحرب مع روسيا. هل يريد أحد الحرب مع روسيا؟ إذا كان ذلك ضروريا، فسنفعل ذلك. لكن من المستحسن عدم السماح بذلك".