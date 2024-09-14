ترامب: لا نريد حربا مع روسيا

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرسمي للحزب الجمهوري للانتخابات الأمريكية القادمة قد أعلن مرارا أنه سيتمكن من حل النزاع في أوكرانيا إذا فاز في الانتخابات.
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