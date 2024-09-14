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ترامب: لا نريد حربا مع روسيا

دونالد ترامب
دونالد ترامب
السبت، 14-09-2024 10:10 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأمريكي السابق المرشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى الدخول في مواجهة عسكرية مع روسيا.

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وقال في تجمع انتخابي في لاس فيغاس، نيفادا: "بالتصويت لصالح المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس، فإنك تصوت لصالح الحرب مع روسيا. هل يريد أحد الحرب مع روسيا؟ إذا كان ذلك ضروريا، فسنفعل ذلك. لكن من المستحسن عدم السماح بذلك".

 

وأضاف ترامب أنه من خلال التصويت لهاريس، سيصوت الأمريكيون أيضا لإعادة التجنيد العسكري. قائلا: "إنها تريد إعادة التجنيد، وتجنيد أطفالك وإرسالهم إلى حرب ما كان يجب أن تحدث".

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرسمي للحزب الجمهوري للانتخابات الأمريكية القادمة قد أعلن مرارا أنه سيتمكن من حل النزاع في أوكرانيا إذا فاز في الانتخابات.

 

 

 
gnews

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