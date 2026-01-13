ترامب لا يحبه.. سفير أستراليا لدى الولايات المتحدة ينهي مهمته مبكرا

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز استقالة سفير أستراليا لدى الولايات المتحدة كيفن رود قبل عام من انتهاء مهمته، وذلك عقب انتقادات وجهها إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

اضافة اعلان

وأوضح ألبانيز، في مؤتمر صحفي، أن رود، رئيس الوزراء الأسترالي السابق، سيعود لرئاسة مركز أبحاث "جمعية آسيا"، وسينهي فترة ولايته في مارس.



وقال: "أستراليا والولايات المتحدة أقرب الأصدقاء والحلفاء، ولن يتغير هذا الأمر أبدا. سنواصل العمل المهم الذي أنجزه كيفن".



وأضاف ألبانيز أن رود نجح في ضمان استمرار دعم إدارة ترامب لبرنامج الغواصات النووية "أوكوس"، وهو أكبر مشروع دفاعي أسترالي، كما تفاوض على اتفاقية معادن حيوية مع الولايات المتحدة.

وكان رود قد أدلى بتصريحات عديدة انتقد فيها ترامب قبل توليه منصب السفير، من بينها وصفه بأنه "الرئيس الأكثر تدميرا في التاريخ". وقد حذف هذا التعليق لاحقا من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فوز ترامب بالرئاسة.