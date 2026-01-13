ترامب لا يحبه.. سفير أستراليا لدى الولايات المتحدة ينهي مهمته مبكرا

وقال: "أستراليا والولايات المتحدة أقرب الأصدقاء والحلفاء، ولن يتغير هذا الأمر أبدا. سنواصل العمل المهم الذي أنجزه كيفن".
وأضاف ألبانيز أن رود نجح في ضمان استمرار دعم إدارة ترامب لبرنامج الغواصات النووية "أوكوس"، وهو أكبر مشروع دفاعي أسترالي، كما تفاوض على اتفاقية معادن حيوية مع الولايات المتحدة.
وكان رود قد أدلى بتصريحات عديدة انتقد فيها ترامب قبل توليه منصب السفير، من بينها وصفه بأنه "الرئيس الأكثر تدميرا في التاريخ". وقد حذف هذا التعليق لاحقا من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فوز ترامب بالرئاسة.
وعندما سئل ترامب، خلال فعالية في البيت الأبيض في أكتوبر أثناء زيارة ألبانيز، عن تصريحات رود السابقة، أشار إلى السفير الجالس على الجانب الآخر من الطاولة. وقال ترامب: "أنا أيضا لا أحبك، وربما لن أحبك أبدا". وبعد الانتقادات التي وجهتها المعارضة الأسترالية، والتي طالبت بإقالته بسبب تصريحاته عن ترامب، صرح ألبانيز في أكتوبر بأن رود سيكمل فترة ولايته التي تمتد لأربع سنوات.
