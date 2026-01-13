الثلاثاء 2026-01-13 08:41 ص

ترامب لا يحبه.. سفير أستراليا لدى الولايات المتحدة ينهي مهمته مبكرا

كيفين رود السفير الأسترالي لدى واشنطن
كيفين رود السفير الأسترالي لدى واشنطن
 
الثلاثاء، 13-01-2026 07:42 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز استقالة سفير أستراليا لدى الولايات المتحدة كيفن رود قبل عام من انتهاء مهمته، وذلك عقب انتقادات وجهها إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 وأوضح ألبانيز، في مؤتمر صحفي، أن رود، رئيس الوزراء الأسترالي السابق، سيعود لرئاسة مركز أبحاث "جمعية آسيا"، وسينهي فترة ولايته في مارس.


وقال: "أستراليا والولايات المتحدة أقرب الأصدقاء والحلفاء، ولن يتغير هذا الأمر أبدا. سنواصل العمل المهم الذي أنجزه كيفن".


وأضاف ألبانيز أن رود نجح في ضمان استمرار دعم إدارة ترامب لبرنامج الغواصات النووية "أوكوس"، وهو أكبر مشروع دفاعي أسترالي، كما تفاوض على اتفاقية معادن حيوية مع الولايات المتحدة.
وكان رود قد أدلى بتصريحات عديدة انتقد فيها ترامب قبل توليه منصب السفير، من بينها وصفه بأنه "الرئيس الأكثر تدميرا في التاريخ". وقد حذف هذا التعليق لاحقا من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فوز ترامب بالرئاسة.


وعندما سئل ترامب، خلال فعالية في البيت الأبيض في أكتوبر أثناء زيارة ألبانيز، عن تصريحات رود السابقة، أشار إلى السفير الجالس على الجانب الآخر من الطاولة. وقال ترامب: "أنا أيضا لا أحبك، وربما لن أحبك أبدا". وبعد الانتقادات التي وجهتها المعارضة الأسترالية، والتي طالبت بإقالته بسبب تصريحاته عن ترامب، صرح ألبانيز في أكتوبر بأن رود سيكمل فترة ولايته التي تمتد لأربع سنوات.

 
 


