ترامب لا يرغب في تحول الأزمة الأوكرانية إلى حرب عالمية ثالثة ويحذر منها

وأعرب عن اعتقاده بأن "العمل (على حل الأزمة الأوكرانية) قد ينتهي قريبا، في غضون أسابيع قليلة إذا كنا أذكياء. وإذا لم نكن أذكياء فسيستمر [الصراع]، وسنستمر في خسارة خيرة الشباب الذين لا ينبغي أن يموتوا، ونحن لا نريد ذلك".
في وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن تجري محادثات مكثفة لإنهاء النزاع الأوكراني، بما في ذلك مع موسكو وكييف، كما تناقش مع أوكرانيا اتفاقية بشأن الموارد الطبيعية، والتي قال إنه يمكن توقيعها في الأسابيع المقبلة.
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