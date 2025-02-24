ترامب لا يرغب في تحول الأزمة الأوكرانية إلى حرب عالمية ثالثة ويحذر منها

الوكيل الإخباري- حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، من أن النزاع في أوكرانيا قد يتجاوز الحدود ويتحول إلى حرب عالمية ثالثة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح بحدوث مثل هذا السيناريو.

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