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ترامب لا يرغب في تحول الأزمة الأوكرانية إلى حرب عالمية ثالثة ويحذر منها

ترامب
ترامب
الإثنين، 24-02-2025 10:59 م

الوكيل الإخباري-   حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، من أن النزاع في أوكرانيا قد يتجاوز الحدود ويتحول إلى حرب عالمية ثالثة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح بحدوث مثل هذا السيناريو.

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وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "سيؤدي هذا إلى حرب عالمية ثالثة إذا لم يتم حله. سيأتي وقت لن يتوقف فيه الأمر عند هذين البلدين فقط. هناك بالفعل العديد من الدول الأخرى المشاركة في الصراع.. ولن نسمح بحدوث ذلك".

وأعرب عن اعتقاده بأن "العمل (على حل الأزمة الأوكرانية) قد ينتهي قريبا، في غضون أسابيع قليلة إذا كنا أذكياء. وإذا لم نكن أذكياء فسيستمر [الصراع]، وسنستمر في خسارة خيرة الشباب الذين لا ينبغي أن يموتوا، ونحن لا نريد ذلك".

في وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن تجري محادثات مكثفة لإنهاء النزاع الأوكراني، بما في ذلك مع موسكو وكييف، كما تناقش مع أوكرانيا اتفاقية بشأن الموارد الطبيعية، والتي قال إنه يمكن توقيعها في الأسابيع المقبلة.

 
gnews

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