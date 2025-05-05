ترامب لا يستبعد لقاء بوتين في السعودية الشهر الحالي

الوكيل الإخباري- لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث يوم الأحد، إمكانية عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في السعودية خلال زيارته للمملكة في منتصف مايو الحالي.



وردا على سؤال من الصحفيين حول نيته لقاء نظيره الروسي خلال جولته المخطط لها أضاف الرئيس الأمريكي: "لا أعلم، علينا أن نفكر في الأمر. سنتوجه في القريب العاجل إلى العربية السعودية".



وكان ترامب قد ألمح في وقت سابق إلى أنه سيلتقي مع نظيره الروسي خلال جولته في الشرق الأوسط، التي سيزور خلالها السعودية وقطر والإمارات في الفترة من 13 إلى 16 مايو.

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وخلال وجوده على متن طائرته المتوجهة أمس الأحد من فلوريدا إلى واشنطن، حاول أحد الصحفيين طرح سؤال على ترامب الذي قاطعه بالاستفسار عن الوسيلة الإعلامية التي يمثلها، وعندما علم أنها وول ستريت جورنال قال له: "أنتم تتعاملون معنا بشكل سيئ. صحيفتكم تتدحرج فعلا نحو الجحيم. واصلوا السير على هذا الطريق. يا لها من صحيفة عفنة".



وعندما سئل عن المحادثات مع بوتين، تابع ترامب القول: "لن أتحدث إلى صحيفة وول ستريت جورنال عن ذلك لأنه سيكون مضيعة للوقت. هناك محادثات جارية، لكنني لا أريد التحدث إلى وول ستريت جورنال. انظروا، وول ستريت جورنال تسترشد بالصين، وهي ضارة جدا لبلادنا".



كما شدد ترامب على أنه أجرى، "محادثات جيدة للغاية" خلال عطلة نهاية الأسبوع حول روسيا وأوكرانيا.