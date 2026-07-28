ترامب: لا يمكننا السماح لإيران بانتهاك الاتفاقيات

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "لا يمكنها السماح لإيران بانتهاك الاتفاقيات بعد الآن"، مشددا على أن موقف واشنطن تجاه طهران بهذا الشأن "قوي للغاية".

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