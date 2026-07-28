الثلاثاء 2026-07-28 06:14 م

ترامب: لا يمكننا السماح لإيران بانتهاك الاتفاقيات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 28-07-2026 03:56 م

الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "لا يمكنها السماح لإيران بانتهاك الاتفاقيات بعد الآن"، مشددا على أن موقف واشنطن تجاه طهران بهذا الشأن "قوي للغاية".

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وأضاف في تصريحات أدلى بها لشبكة "فوكس نيوز"، أنه يريد تجنب مهاجمة محطات الكهرباء والجسور في إيران، قائلا "لا أتطلع إلى فعل ذلك".

 
 


gnews

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