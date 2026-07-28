ترامب: لا يمكننا السماح لإيران بانتهاك الاتفاقيات

وأضاف في تصريحات أدلى بها لشبكة "فوكس نيوز"، أنه يريد تجنب مهاجمة محطات الكهرباء والجسور في إيران، قائلا "لا أتطلع إلى فعل ذلك".
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