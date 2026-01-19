ترامب لرئيس وزراء النرويج: العالم غير آمن طالما أن الولايات المتحدة لا تسيطر على غرينلاند

02:01 م

الوكيل الإخباري- حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رئيس الوزراء النرويجي في منشور الاثنين بأن العالم لن يكون آمنا ما لم تسيطر الولايات المتحدة على جزيرة غرينلاند الدنماركية ذات الحكم الذاتي. اضافة اعلان





وكتب ترامب في المنشور الموجّه إلى يوناس غار ستور أن "العالم لن يكون آمنا ما لم نسيطر بالكامل على غرينلاند".

