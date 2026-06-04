ترامب: لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب

وأضاف لصحفيين في البيت الأبيض "يمكننا الحصول عليه الآن. لا أعتقد أنهم (إيران) يستطيعون إيقافنا إذا أردنا، لكن لا داعي لذلك. إنه مدفون".
وذكر ترامب أنه لا يرغب في لقاء الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي.
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