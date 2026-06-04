ترامب: لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين الخميس إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها.

اضافة اعلان



وأضاف لصحفيين في البيت الأبيض "يمكننا الحصول عليه الآن. لا أعتقد أنهم (إيران) يستطيعون إيقافنا إذا أردنا، لكن لا داعي لذلك. إنه مدفون".