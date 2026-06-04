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ترامب: لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الخميس، 04-06-2026 11:56 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين الخميس إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها.

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وأضاف لصحفيين في البيت الأبيض "يمكننا الحصول عليه الآن. لا أعتقد أنهم (إيران) يستطيعون إيقافنا إذا أردنا، لكن لا داعي لذلك. إنه مدفون".


وذكر ترامب أنه لا يرغب في لقاء الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي.

 
 


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