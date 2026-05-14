ترامب لشي جين بينغ: أنت قائد عظيم

الوكيل الإخباري- وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ خلال القمة المنعقدة بين الطرفين في بكين بأنه "قائد عظيم".

اضافة اعلان

وقال ترامب: "أنت قائد عظيم، الناس لا يحبون أن أقول ذلك... لكنني أقوله على أي حال، لأنها الحقيقة".

وعقد اليوم اجتماع بين الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي في قاعة الشعب الكبرى في بكين استمر لمدة أكثر من ساعتين، تناول القضايا الاقتصادية والعلاقات الثنائية بين البلدين.