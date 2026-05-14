الخميس 2026-05-14 10:15 ص

ترامب لشي جين بينغ: أنت قائد عظيم

ووصل الرئيس الأمريكي إلى الصين في زيارة رسمية أمس الأربعاء في 13 مايو، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الغد.
ارشيفية
 
الخميس، 14-05-2026 08:26 ص

الوكيل الإخباري-   وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ خلال القمة المنعقدة بين الطرفين في بكين بأنه "قائد عظيم".

اضافة اعلان

 

وقال ترامب: "أنت قائد عظيم، الناس لا يحبون أن أقول ذلك... لكنني أقوله على أي حال، لأنها الحقيقة".

 

وعقد اليوم اجتماع بين الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي في قاعة الشعب الكبرى في بكين استمر لمدة أكثر من ساعتين، تناول القضايا الاقتصادية والعلاقات الثنائية بين البلدين.  

 

ووصل الرئيس الأمريكي إلى الصين في زيارة رسمية أمس الأربعاء في 13 مايو، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الغد.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي قاضٍ أمريكي يعلق عقوبات ترامب على خبيرة أممية انتقدت حرب غزة

تعبيرية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الخميس

حرب على الحدود .. تجار يحاولون إدخال المخدرات إلى الأردن والجيش بالمرصاد

أخبار محلية حرب على الحدود .. تجار يحاولون إدخال المخدرات إلى الأردن والجيش بالمرصاد

تعبيرية

منوعات السعر خيالي.. مزاد مرتقب لـ"أندر ألماسة زرقاء مخضرة" في العالم

إجراءات مشددة لإخلاء الأقصى تمهيداً لاقتحامات المستوطنين في "الاحتفال التعويضي"

فلسطين إجراءات مشددة لإخلاء الأقصى تمهيداً لاقتحامات المستوطنين في "الاحتفال التعويضي"

تعبيرية

منوعات عادات مسائية تعيق النوم الطبيعي

عاصفة تقتل 90 شخصا في ولاية أوتار براديش الهندية وتتسبب في خسائر مادية واسعة

منوعات عاصفة تقتل 90 شخصا في ولاية أوتار براديش الهندية وتتسبب في خسائر مادية واسعة

صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي

خاص بالوكيل أكثر من 100 منزل في حي الحناحنة بعين الباشا يواجهون العزلة بسبب الطرق المتهالكة



 
 






الأكثر مشاهدة

 