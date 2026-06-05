الجمعة 2026-06-05 01:57 ص

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "رائعًا"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الجمعة، 05-06-2026 12:55 ص

الوكيل الإخباري-   يرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكون أمرا "رائعا".

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قال الكرملين الخميس إن الرئيس الأوكراني مرحّب به للاجتماع بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو "في أي وقت"، وذلك بعدما اقترح فولوديمير زيلينسكي في رسالة مفتوحة عقد لقاء ثنائي لإنهاء الحرب.

 
 


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