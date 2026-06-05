ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "رائعًا"

قال الكرملين الخميس إن الرئيس الأوكراني مرحّب به للاجتماع بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو "في أي وقت"، وذلك بعدما اقترح فولوديمير زيلينسكي في رسالة مفتوحة عقد لقاء ثنائي لإنهاء الحرب.
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