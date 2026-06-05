ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "رائعًا"

الوكيل الإخباري- يرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكون أمرا "رائعا".

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