ترامب: لقاء جيد جدا مع لولا والتركيز على الرسوم الجمركية

الوكيل الإخباري- أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلقاء "جيد جدا" مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في واشنطن الخميس، قائلا إنه ركّز على الرسوم الجمركية.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال" بعد اللقاء الذي كان من المقرر أن يكون مفتوحا أمام وسائل الإعلام لكنه جرى خلف أبواب مغلقة "ناقشنا العديد من الموضوعات، بما في ذلك التجارة، لا سيّما الرسوم الجمركية".