ترامب: لقاء مباشر بين زعيمي لبنان وإسرائيل لأول مرة منذ عقود

07:34 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، عقد محادثات مباشرة بين زعيمي لبنان وإسرائيل يوم الخميس، في خطوة وصفها بالمفصلية تهدف إلى توفير ما أسماه "مساحة لالتقاط الأنفاس" بين الطرفين.





وأكد ترامب أن للقاء يحمل أهمية تاريخية، كونه الأول من نوعه منذ نحو 34 عاما، في إشارة إلى مرحلة مؤتمر مدريد عام 1991.





