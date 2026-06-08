ترامب لقناة إسرائيلية: حذرت نتنياهو بأنه سيبقى وحيدا أمام إيران

الوكيل الإخباري- كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحذيره لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سيبقى وحيدا أمام إيران.

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وقال ترامب للقناة الـ12 الإسرائيلية إنه حذر نتنياهو بأنه إذا حاول التصعيد إلى حرب فسيبقى وحيدا أمام إيران، مؤكدا طلبه من نتنياهو عدم الرد على الهجمات الإيرانية.