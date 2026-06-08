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ترامب لقناة إسرائيلية: حذرت نتنياهو بأنه سيبقى وحيدا أمام إيران

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أرشيفية
 
الإثنين، 08-06-2026 09:54 م

الوكيل الإخباري-  كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحذيره لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سيبقى وحيدا أمام إيران.

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وقال ترامب للقناة الـ12 الإسرائيلية إنه حذر نتنياهو بأنه إذا حاول التصعيد إلى حرب فسيبقى وحيدا أمام إيران، مؤكدا طلبه من نتنياهو عدم الرد على الهجمات الإيرانية.

 

وأضاف أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران، لافتا إلى مطالبة 5 دول بالضغط على نتنياهو.

 
 


gnews

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