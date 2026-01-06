الأربعاء 2026-01-07 12:25 ص

ترامب للجمهوريين: إذا لم نفز في انتخابات التجديد النصفي سيتم عزلي

ترامب للجمهوريين: إذا لم نفز في انتخابات التجديد النصفي سيتم عزلي
ترامب للجمهوريين: إذا لم نفز في انتخابات التجديد النصفي سيتم عزلي
الثلاثاء، 06-01-2026 10:57 م
الوكيل الإخباري-   دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعضاء الحزب الجمهوري إلى التكاتف والوحدة، محذرًا من أنه قد يواجه "العزل" في حال خسارتهم انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026 أمام الديمقراطيين.اضافة اعلان


وقال ترامب خلال خلوة للمشرعين الجمهوريين في مجلس النواب في واشنطن: "عليكم الفوز في الانتخابات النصفية، لأنه إذا لم نفز ، سيعثرون حتمًا على سبب لعزلي.. سأُعزل".

وحثّ الرئيس الأمريكي زملاءه الجمهوريين على العمل بروح الوحدة بشأن قضايا تتراوح بين السياسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي "الجندر" إلى الرعاية الصحية وإصلاحات الانتخابات، وتسويق سياساته للجمهور الغاضب من غلاء المعيشة.

وستكون أجندة ترامب على المحك في انتخابات شهر نوفمبر المقبل، حيث سيتم التنافس على جميع مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ.

وخلال كلمته أمام الجمهوريين، توقع ترامب فوزًا ساحقًا لهم في الانتخابات المقبلة، لكنه أعرب أيضًا عن مخاوفه بشأن السابقة التاريخية التي تشير إلى أن حزب الرئيس الحالي عادة ما يكون أداؤه سيئًا في انتخابات التجديد النصفي، قائلًا: "يقولون إنه عندما تفوز بالرئاسة، تخسر الانتخابات النصفية". وأضاف: "أتمنى أن تشرحوا لي ما الذي يجري بحق الجحيم في عقول الجمهور".

وقد أظهر الجمهوريون في مجلس النواب إذعانًا هائلًا لترامب حتى الآن، متنازلين عن الكثير من سلطة الكونغرس في الإنفاق ومسائل أخرى لإدارته. لكنهم بدأوا يُظهرون بوادر استقلال؛ حيث يمكن أن يصوت مجلس النواب هذا الأسبوع لتجاوز حق النقض "الفيتو" الذي أصدره ترامب الشهر الماضي، وألغى بموجبه مشاريع مياه في كولورادو ويوتا، رغم عدم وضوح ما إذا كان هذا الجهد سيحصل على أغلبية الثلثين اللازمة.

يُذكر أن ترامب خضع لإجراءات العزل مرتين من قبل مجلس النواب الذي كان يقوده الديمقراطيون خلال فترة ولايته الأولى 2017–2021، حيث اتهموه عام 2019 بإساءة استخدامه للسلطة فيما يتعلق بأوكرانيا، فيما جاءت المرة الثانية على خلفية هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس في 6 يناير 2021. وقد صوّت مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لتبرئته في كلتا المرتين.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحكومة تباشر مساعدة الأسر المتضررة من المنخفض الجوي

أخبار محلية الحكومة تباشر مساعدة الأسر المتضررة من المنخفض الجوي

ل

عربي ودولي محافظ حلب يعلن تعليق الدوام الدراسي الأربعاء

توقيع إعلان نوايا بشأن نشر قوة دولية في أوكرانيا مستقبلاً

عربي ودولي توقيع إعلان نوايا بشأن نشر قوة دولية في أوكرانيا مستقبلاً

ب

عربي ودولي السلطات السورية تعلق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي

ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي وانخفاض نفط تكساس

أسواق ومال ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي وانخفاض نفط تكساس

ل

عربي ودولي ويتكوف: أحرزنا تقدما في المحادثات بشأن أوكرانيا المنعقدة في باريس

أنشطة شبابية وتنموية في عدد من المحافظات

أخبار محلية أنشطة شبابية وتنموية في عدد من المحافظات

ترامب للجمهوريين: إذا لم نفز في انتخابات التجديد النصفي سيتم عزلي

عربي ودولي ترامب للجمهوريين: إذا لم نفز في انتخابات التجديد النصفي سيتم عزلي



 






الأكثر مشاهدة