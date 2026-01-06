ترامب للجمهوريين: إذا لم نفز في انتخابات التجديد النصفي سيتم عزلي

وقال ترامب خلال خلوة للمشرعين الجمهوريين في مجلس النواب في واشنطن: "عليكم الفوز في الانتخابات النصفية، لأنه إذا لم نفز ، سيعثرون حتمًا على سبب لعزلي.. سأُعزل".
وحثّ الرئيس الأمريكي زملاءه الجمهوريين على العمل بروح الوحدة بشأن قضايا تتراوح بين السياسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي "الجندر" إلى الرعاية الصحية وإصلاحات الانتخابات، وتسويق سياساته للجمهور الغاضب من غلاء المعيشة.
وستكون أجندة ترامب على المحك في انتخابات شهر نوفمبر المقبل، حيث سيتم التنافس على جميع مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ.
وخلال كلمته أمام الجمهوريين، توقع ترامب فوزًا ساحقًا لهم في الانتخابات المقبلة، لكنه أعرب أيضًا عن مخاوفه بشأن السابقة التاريخية التي تشير إلى أن حزب الرئيس الحالي عادة ما يكون أداؤه سيئًا في انتخابات التجديد النصفي، قائلًا: "يقولون إنه عندما تفوز بالرئاسة، تخسر الانتخابات النصفية". وأضاف: "أتمنى أن تشرحوا لي ما الذي يجري بحق الجحيم في عقول الجمهور".
وقد أظهر الجمهوريون في مجلس النواب إذعانًا هائلًا لترامب حتى الآن، متنازلين عن الكثير من سلطة الكونغرس في الإنفاق ومسائل أخرى لإدارته. لكنهم بدأوا يُظهرون بوادر استقلال؛ حيث يمكن أن يصوت مجلس النواب هذا الأسبوع لتجاوز حق النقض "الفيتو" الذي أصدره ترامب الشهر الماضي، وألغى بموجبه مشاريع مياه في كولورادو ويوتا، رغم عدم وضوح ما إذا كان هذا الجهد سيحصل على أغلبية الثلثين اللازمة.
يُذكر أن ترامب خضع لإجراءات العزل مرتين من قبل مجلس النواب الذي كان يقوده الديمقراطيون خلال فترة ولايته الأولى 2017–2021، حيث اتهموه عام 2019 بإساءة استخدامه للسلطة فيما يتعلق بأوكرانيا، فيما جاءت المرة الثانية على خلفية هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس في 6 يناير 2021. وقد صوّت مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لتبرئته في كلتا المرتين.
