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ترامب: لم أتحدث مع بوتين حتى الآن ولكن "أعتقد أننا سنتحدث"

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
الجمعة، 08-11-2024 02:18 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إنه لم يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ فوزه في الانتخابات هذا الأسبوع.اضافة اعلان


وفقا لمقابلة مع ترامب نشرتها شبكة إن.بي.سي، الخميس، قال ترامب "أعتقد أننا سنتحدث".

وأضاف أنه ربما تحدث إلى 70 من زعماء العالم منذ صباح الأربعاء.
 
gnews

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