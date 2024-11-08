ترامب: لم أتحدث مع بوتين حتى الآن ولكن "أعتقد أننا سنتحدث"

وفقا لمقابلة مع ترامب نشرتها شبكة إن.بي.سي، الخميس، قال ترامب "أعتقد أننا سنتحدث".
وأضاف أنه ربما تحدث إلى 70 من زعماء العالم منذ صباح الأربعاء.
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