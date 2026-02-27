ترامب: لم أتخذ قرارًا بشأن إيران حتى الآن

09:05 م

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لم يتخذ قرارًا بشأن إيران حتى الآن. اضافة اعلان





وقال ترامب في تصريحات مساء اليوم الجمعة إنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا.



وعبر عن عدم رضاه عن إيران متوقعًا إجراء المزيد من المحادثات.





