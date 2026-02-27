ترامب: لم أتخذ قرارًا بشأن إيران حتى الآن

وقال ترامب في تصريحات مساء اليوم الجمعة إنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا.
وعبر عن عدم رضاه عن إيران متوقعًا إجراء المزيد من المحادثات.
-
أخبار متعلقة
-
مفوض حقوق الإنسان يحذر من تصاعد التهديدات التي تطال حقوق النساء
-
واشنطن تدعو موظفيها "غير الأساسيين" لمغادرة إسرائيل وسط تهديد ترامب بضرب إيران
-
فرنسا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل والقدس والضفة الغربية
-
روبيو يجري محادثات في إسرائيل بشأن إيران الاثنين
-
بريطانيا تسحب موظفيها من إيران مؤقتا
-
روسيا: لا مهلة نهائية للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف الصراع مع أوكرانيا
-
تراجع ثقة المستهلكين في المملكة المتحدة وسط مخاوف من شطب وظائف
-
ارتفاع صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 55%