الخميس 2025-06-26 05:57 م
 

ترامب: لم يخرج شيء من الموقع النووي الإيراني

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ترامب
 
الخميس، 26-06-2025 05:00 م

الوكيل الإخباري-  قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه لم يخرج شيء من الموقع النووي الإيراني، في الوقت الذي تعتقد فيه دولا أوروبية أنه تم نقل اليورانيوم من المنشأة قبل الضربات الأميركية.

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ترامب قال على منصة تروث سوشيال، الخميس "لم يتم إخراج أي شيء من الموقع النووي الإيراني".

 
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