ترامب: لنجعل إيران عظيمة مجددا

الوكيل الإخباري- تساءل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، عن إمكانية تغيير النظام في إيران بعد هجمات عسكرية أميركية استهدفت مواقع نووية إيرانية مطلع الأسبوع الحالي. اضافة اعلان





وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "ليس من الصواب سياسيا استخدام مصطلح ’تغيير النظام’، لكن إن لم يكن النظام الإيراني الحالي قادرا على جعل إيران عظيمة مرة أخرى فلم لا يكون هناك تغيير للنظام؟".



وكان مسؤولون في إدارة ترامب، أكّدوا أن الغارات الجوية الأميركية على مواقع نووية إيرانية ليست تمهيدا لتغيير النظام، فيما حثت واشنطن طهران على التخلي عن الرد العسكري واللجوء إلى التفاوض.



