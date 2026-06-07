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ترامب: لن أرفع تجميد الأصول الإيرانية قبل إبرام اتفاق

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أرشيفية
 
الأحد، 07-06-2026 04:59 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه لن يرفع تجميد الأصول الإيرانية أو أي عقوبات قبل التوصل إلى اتفاق سلام.

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وأضاف ترامب في مقابلة حديثة مع شبكة (إن.بي.سي نيوز) أنه سينظر في هذه الخطوات بعد إبرام الاتفاق.


وأردف: "يأتي ذلك لاحقا. نعم. إذا أحسنوا التصرف، إذا قاموا بعمل جيد، سنبدأ المفاوضات. نعم."


وأكد ترامب كذلك أنه لا يطالب بأن يكون لبنان طرفا في اتفاق قصير الأجل مع طهران.

 
 


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