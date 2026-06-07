ترامب: لن أرفع تجميد الأصول الإيرانية قبل إبرام اتفاق

وأضاف ترامب في مقابلة حديثة مع شبكة (إن.بي.سي نيوز) أنه سينظر في هذه الخطوات بعد إبرام الاتفاق.
وأردف: "يأتي ذلك لاحقا. نعم. إذا أحسنوا التصرف، إذا قاموا بعمل جيد، سنبدأ المفاوضات. نعم."
وأكد ترامب كذلك أنه لا يطالب بأن يكون لبنان طرفا في اتفاق قصير الأجل مع طهران.
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