ترامب: لن أستخدم القوة للاستحواذ على غرينلاند

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأميركية، لن تستخدم القوة للاستحواذ على غرينلاند من الدنمارك.

وأضاف ترامب، في كلمة ألقاها الأربعاء خلال منتدى دافوس المنعقد في سويسرا، أن الولايات المتحدة أنقذت غرينلاند، وأعادتها إلى الدنمارك بعد الحرب العالمية الثانية.