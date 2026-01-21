ترامب: لن أستخدم القوة للاستحواذ على غرينلاند

وأضاف ترامب، في كلمة ألقاها الأربعاء خلال منتدى دافوس المنعقد في سويسرا، أن الولايات المتحدة أنقذت غرينلاند، وأعادتها إلى الدنمارك بعد الحرب العالمية الثانية.
وبين أن "الولايات المتحدة أقامت قواعد عسكرية في غرينلاند من أجل الدنمارك، ونحن قاتلنا من أجل الدنمارك".
-
أخبار متعلقة
-
سوريا .. تأجيل بدء العام الدراسي لجميع الطلبة حتى الأول من شباط
-
عودة الحديث عن جثة "آخر رهينة".. حماس تعلّق بعد تصريح ترامب
-
إعلام سوري يعلن وفاة أحد أفراد عائلة الأسد
-
مصر توافق على الانضمام لمجلس السلام
-
خلاف حاد بين ترامب وماكرون يتصاعد إلى السخرية العلنية ومواجهة مفتوحة
-
السويد والنرويج ترفضان الانضمام لمجلس السلام
-
الجيش السوداني يدرس مقترحا سعوديا أميركيا جديدا للهدنة
-
صحيفة: واشنطن تعزز وجودها في الشرق الأوسط بمقاتلات جديدة