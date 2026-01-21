الأربعاء 2026-01-21 05:58 م

ترامب: لن أستخدم القوة للاستحواذ على غرينلاند

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الأربعاء، 21-01-2026 05:25 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأميركية، لن تستخدم القوة للاستحواذ على غرينلاند من الدنمارك.

وأضاف ترامب، في كلمة ألقاها الأربعاء خلال منتدى دافوس المنعقد في سويسرا، أن الولايات المتحدة أنقذت غرينلاند، وأعادتها إلى الدنمارك بعد الحرب العالمية الثانية.


وبين أن "الولايات المتحدة أقامت قواعد عسكرية في غرينلاند من أجل الدنمارك، ونحن قاتلنا من أجل الدنمارك".

 
 


