السبت 2026-06-20 11:36 م

ترامب: لن تكون هناك أي رسوم عبور بعد انتهاء فترة الستين يوما في مضيق هرمز

ت
أرشيفية
 
السبت، 20-06-2026 10:54 م

الوكيل الإخباري-  أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أن إيران لن تفرض رسوما على مضيق هرمز قبل أو بعد المفاوضات مع الولايات المتحدة.

اضافة اعلان


وقال ترامب، عبر تروث سوشيال، "لن تفرض أي رسوم على مضيق هرمز لمدة 60 يوما خلال فترة وقف إطلاق النار، ولن تُفرض أي رسوم بعد انقضاء هذه الفترة".


وأضاف أن رسوما قد تفرضها الولايات المتحدة لصالحها في حال عدم إتمام الاتفاق، وذلك مقابل الخدمات التي قدمتها بصفتها "حامية لدول الشرق الأوسط" لأغراض سداد التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية.


ووقع الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان في 18 حزيران 2026، عن بُعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط.
ووقّع ترامب في 17 حزيران 2026، مذكرة التفاهم التي تشمل الجبهة اللبنانية، خلال زيارة إلى فرنسا.


وبموجب المذكرة، تعهدت طهران وواشنطن بإجراء مفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ق

كأس العالم هولندا تكشر عن أنيابها وتسحق السويد بخماسية

ق

عربي ودولي مسؤول في الجيش الإسرائيلي يؤكد تلقي أوامر بوقف إطلاق النار بجنوب لبنان

ز

أخبار الشركات العلوم التطبيقية تتصدر الجامعات الخاصة الأردنية وتحقق المركز 57 آسيوياً في تصنيف AppliedHE 2026

ت

عربي ودولي ترامب: لن تكون هناك أي رسوم عبور بعد انتهاء فترة الستين يوما في مضيق هرمز

ز

أخبار محلية بدء التحاق الدفعة الثانية من مكلفي برنامج خدمة العلم بمعسكرات شويعر

f

كأس العالم تعرّف على أول منتخبين ودعا كأس العالم 2026

ت

فلسطين 3 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة

ت

كأس العالم تصريح لافت.. ماذا قال مدرب الجزائر قبل مواجهة النشامى؟



 
 






الأكثر مشاهدة

 