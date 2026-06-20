ترامب: لن تكون هناك أي رسوم عبور بعد انتهاء فترة الستين يوما في مضيق هرمز

وقال ترامب، عبر تروث سوشيال، "لن تفرض أي رسوم على مضيق هرمز لمدة 60 يوما خلال فترة وقف إطلاق النار، ولن تُفرض أي رسوم بعد انقضاء هذه الفترة".
وأضاف أن رسوما قد تفرضها الولايات المتحدة لصالحها في حال عدم إتمام الاتفاق، وذلك مقابل الخدمات التي قدمتها بصفتها "حامية لدول الشرق الأوسط" لأغراض سداد التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية.
ووقع الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان في 18 حزيران 2026، عن بُعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط.
ووقّع ترامب في 17 حزيران 2026، مذكرة التفاهم التي تشمل الجبهة اللبنانية، خلال زيارة إلى فرنسا.
وبموجب المذكرة، تعهدت طهران وواشنطن بإجراء مفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.
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