ترامب: لن نسمح بأي تهديد للملاحة في المياه الدولية

أرشيفية
 
السبت، 11-04-2026 12:44 ص
الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه الولايات المتحدة لن تسمح بأي تهديد للملاحة في المياه الدولية.اضافة اعلان


وقال ترامب إن أمريكا ستنهي الأمر بطريقة أو بأخرى إذا لزم الأمر.

وأضاف أنه سيعاد فتح مضيق هرمز وشرطنا الأول ألا يكون هناك تخصيب نووي في إيران.
 
 


