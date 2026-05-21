الخميس 2026-05-21 08:40 م

ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع إيران، مؤكدا أن واشنطن "ستحصل على ما تريد بطريقة أو بأخرى".

وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشددا على أن واشنطن تريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا "من دون فرض رسوم".


وأشار إلى أن الولايات المتحدة "ستحصل على اليورانيوم عالي التخصيب وستدمره"، مؤكدا أنه "لا يمكن السماح ببقائه في إيران".

 
 


