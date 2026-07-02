ترامب: لن نسمح للصين بالسيطرة على قناة بنما

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة "لن تسمح" للصين بالسيطرة على قناة بنما.

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وتمر قناة بنما عبر أضيق جزء من البرزخ بين أميركا الشمالية والجنوبية، مما يتيح للسفن التنقل بسرعة أكبر بين المحيطين الأطلسي والهادي. وتنقل القناة قرابة 40% من حركة الحاويات الأميركية سنويا.



وأكملت الولايات المتحدة بناء القناة في أوائل القرن العشرين، لكنها سلمت السيطرة على هذا الممر المائي ذي الأهمية الاستراتيجية إلى بنما في عام 1999.