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ترامب: لن نسمح للصين بالسيطرة على قناة بنما

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أرشيفية
 
الخميس، 02-07-2026 12:04 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة "لن تسمح" للصين بالسيطرة على قناة بنما.

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وتمر قناة بنما عبر أضيق جزء من البرزخ بين أميركا الشمالية والجنوبية، مما يتيح للسفن التنقل بسرعة أكبر بين المحيطين الأطلسي والهادي. وتنقل القناة قرابة 40% من حركة الحاويات الأميركية سنويا.


وأكملت الولايات المتحدة بناء القناة في أوائل القرن العشرين، لكنها سلمت السيطرة على هذا الممر المائي ذي الأهمية الاستراتيجية إلى بنما في عام 1999.


وقال ترامب مرارا إنه يريد "استعادة" القناة. وقبل عودته للمنصب، قال للصحفيين إنه لا يستبعد استخدام القوة الاقتصادية أو العسكرية لاستعادة السيطرة على القناة.

 
 


gnews

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