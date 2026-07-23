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ترامب: لن نقر الاتفاق النووي مع السعودية إلا إذا انضمت إلى الاتفاقيات الإبراهيمية

عت
أرشيفية
 
الخميس، 23-07-2026 04:37 م

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تقر الاتفاق النووي مع المملكة العربية السعودية إلا إذا انضمت إلى الاتفاقيات الإبراهيمية بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال ترامب، اليوم الخميس، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" إنه وافق على إبرام اتفاق نووي مدني بين وزارة الطاقة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، حيث أوضح أن الاتفاق سيكون مقتصراً على الاستخدامات غير العسكرية، ولن يتضمن أي تخصيب للمواد النووية، على غرار الاتفاقات المماثلة التي تمتلكها كل من إيران والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والسعودية في المجال النووي المدني.

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وشدد ترامب على أن الموافقة على الاتفاق النووي المدني مرهونة بشكل كامل بانضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم، وهي الاتفاقيات التي وصفها بأنها "محترمة وناجحة للغاية".


وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده ليست معارضة للمنشآت النووية المدنية غير المخصبة، مما يعكس استعداد واشنطن للتعاون مع الرياض في هذا المجال، شريطة الالتزام بالشروط المحددة، وفي مقدمتها الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، التي تشكل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية الأميركية تجاه المنطقة.

 
 


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