ترامب: لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

10:04 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنّ الولايات المتحدة "تبلي بلاء حسنا" في التعامل مع إيران، مؤكدا أنها لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. اضافة اعلان





وأضاف ترامب أن الإيرانيين "يرغبون في القيام بشيء ما دبلوماسيا"، لكنه اعتبر أنهم "ليسوا مستعدين بعد"، مشيراً إلى أن إيران اليوم "أضعف مما كانت عليه قبل 4 أشهر".



وأكد أنه "إذا لم تتحرك الولايات المتحدة ضد إيران، فلن يتحرك ضدها أحد".





