ترامب: لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

وأضاف ترامب أن الإيرانيين "يرغبون في القيام بشيء ما دبلوماسيا"، لكنه اعتبر أنهم "ليسوا مستعدين بعد"، مشيراً إلى أن إيران اليوم "أضعف مما كانت عليه قبل 4 أشهر".
وأكد أنه "إذا لم تتحرك الولايات المتحدة ضد إيران، فلن يتحرك ضدها أحد".
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