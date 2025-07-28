ترامب: لو لم أكن موجودا لاندلعت 6 حروب كبرى

وفي سياق متصل، كان رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم قد أعلن الاثنين عن توصل تايلاند وكمبوديا لاتفاق لوقف إطلاق النار خلال محادثات في كوالالمبور.
وأشار ترامب في المؤتمر الصحفي إلى أنه لم يعد مهتما بشكل كبير بعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث تسوية الأزمة الأوكرانية. وأوضح أنه لم يتوقع تطور الأحداث في أوكرانيا بهذا الشكل، وكان يأمل في التوصل إلى اتفاق. مع ذلك، لم يستبعد رئيس البيت الأبيض إمكانية عقد مثل هذا اللقاء.
من جانبه، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الرئيس الأمريكي يتلقى معلومات غير كاملة عن تطورات الصراع الأوكراني، حيث يتم تصفية البيانات المقدمة له "بغربال". كما أكد أن أوروبا تفضل تجاهل الضربات التي تنفذها القوات المسلحة الأوكرانية ضد البنية التحتية المدنية.
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