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ترامب: لو لم أكن موجودا لاندلعت 6 حروب كبرى

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أرشيفية
 
الإثنين، 28-07-2025 09:12 م

الوكيل الإخباري- أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بأن دبلوماسيته ساعدت في منع عدد من الصراعات المسلحة الكبرى حول العالم.

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وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في اسكتلندا عقب لقائه برئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر: "لولا جهودي، لكان هناك ست حروب كبرى تدور الآن في العالم". مشيرا بشكل خاص إلى أن المواجهة العسكرية بين الهند وباكستان، وكذلك بين كمبوديا وتايلاند، تم تجنبها بفضل تدخله.


وفي سياق متصل، كان رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم قد أعلن الاثنين عن توصل تايلاند وكمبوديا لاتفاق لوقف إطلاق النار خلال محادثات في كوالالمبور.

 

كما ناقش الجانبان خطوات أخرى لخفض التصعيد، بما في ذلك عقد اجتماع بين قادة المناطق العسكرية في البلدين صباح 29 يوليو، وانعقاد اجتماع للجنة المشتركة لشؤون الحدود في 4 أغسطس.


وأشار ترامب في المؤتمر الصحفي إلى أنه لم يعد مهتما بشكل كبير بعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث تسوية الأزمة الأوكرانية. وأوضح أنه لم يتوقع تطور الأحداث في أوكرانيا بهذا الشكل، وكان يأمل في التوصل إلى اتفاق. مع ذلك، لم يستبعد رئيس البيت الأبيض إمكانية عقد مثل هذا اللقاء.


من جانبه، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الرئيس الأمريكي يتلقى معلومات غير كاملة عن تطورات الصراع الأوكراني، حيث يتم تصفية البيانات المقدمة له "بغربال". كما أكد أن أوروبا تفضل تجاهل الضربات التي تنفذها القوات المسلحة الأوكرانية ضد البنية التحتية المدنية.

 

RT

 
 
gnews

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