ترامب: ليس مسموحا لي الترشح لولاية ثالثة وهذا مؤسف

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية قبل وصوله إلى كوريا الجنوبية إنّ "شعبيتي في أعلى مستوياتها بحسب استطلاعات الرأي، وكما تعلمون، بناء على ما قرأته، لا أعتقد أنه مسموح لي بالترشح، لذا سنرى ما سيحدث، إنه لأمر مؤسف".
ووصل ترامب صباح الأربعاء إلى كوريا الجنوبية لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) والتي سيلتقي على هامشها الخميس نظيره الصيني شي جين بينغ.
ومن المقرر أن يلتقي ترامب في وقت لاحق من الأربعاء نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، قبل أن يجري الخميس محادثات مع الرئيس الصيني في قمّة يعلّق عليها الطرفان أملا كبيرا للتوصّل إلى هدنة في الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم.
-
أخبار متعلقة
-
"أسوشيتد برس": الاستخبارات الأمريكية حاولت تجنيد ربان طائرة مادورو
-
أمريكا ترحّل أكثر من نصف مليون مهاجر غير شرعي منذ عودة ترامب
-
الكرملين: المعلومات حول نية فرنسا إرسال قوات إلى أوكرانيا مثيرة للقلق
-
الرياض وإسلام آباد تتقدمان نحو تعاون اقتصادي وتنموي شامل
-
إيران تقترح استحداث عملة إقليمية موحدة
-
الصين تُلزم الخبراء عبر مواقع التواصل بإثبات مؤهلاتهم
-
أمريكا: كنا نتوقع هجوماً إسرائيلياً على غزة
-
مصرع 18 مهاجرا قبالة السواحل الليبية