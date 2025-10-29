الأربعاء 2025-10-29 07:37 ص
 

ترامب: ليس مسموحا لي الترشح لولاية ثالثة وهذا مؤسف

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الأربعاء، 29-10-2025 06:55 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنه "ليس مسموحا" له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة و"هذا مؤسف".اضافة اعلان


وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية قبل وصوله إلى كوريا الجنوبية إنّ "شعبيتي في أعلى مستوياتها بحسب استطلاعات الرأي، وكما تعلمون، بناء على ما قرأته، لا أعتقد أنه مسموح لي بالترشح، لذا سنرى ما سيحدث، إنه لأمر مؤسف".

ووصل ترامب صباح الأربعاء إلى كوريا الجنوبية لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) والتي سيلتقي على هامشها الخميس نظيره الصيني شي جين بينغ.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب في وقت لاحق من الأربعاء نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، قبل أن يجري الخميس محادثات مع الرئيس الصيني في قمّة يعلّق عليها الطرفان أملا كبيرا للتوصّل إلى هدنة في الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم.
 
 
