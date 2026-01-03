السبت 2026-01-03 08:11 م

ترامب: مادورو وزوجته سيغادران إلى نيويورك

السبت، 03-01-2026 05:34 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، السبت، إن القوات الأميركية التي ألقت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لم تتكبد سوى عدد محدود من الإصابات، ولم يسقط منها أي قتلى.اضافة اعلان


وأضاف ترامب أن القوات انتظرت لمدة أربعة أيام قبل تنفيذ العملية، انتظارًا لتحسن الطقس.

وأكد أن الولايات المتحدة تتخذ حاليًا قرارًا بشأن الخطوة التالية فيما يخص القيادة الفنزويلية.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستنخرط بقوة في قطاع النفط الفنزويلي في الفترة القادمة، مؤكدًا أن هناك خططًا لتوسيع هذه المشاركة.

وأوضح ترامب أنه تحدث مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو منذ أسبوع، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية التي استهدفت مادورو كانت بمثابة إشارة قوية.

وفيما يتعلق بمستقبل الموالين لمادورو، أضاف ترامب أن أمامهم مستقبلًا سيئًا إذا استمروا في ولائهم للرئيس الفنزويلي، محذرًا من تداعيات ذلك.

وأكد ترامب أنه سيجري نقل مادورو وزوجته إلى نيويورك.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد نفذت ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو، الذي تم القبض عليه مع زوجته ونقلهما جوًا خارج البلاد.

فيما أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو أن بلاده ستقاوم وجود القوات الأجنبية.
 
 


