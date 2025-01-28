ترامب: "مايكروسوفت" تبدي اهتماما بشراء منصة "تيك توك"

الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الاثنين إن شركة "مايكروسوفت" أبدت اهتماما بشراء منصة بث الفيديوهات القصيرة "تيك توك" المملوكة لشركة "بايت دانس" الصينية.



ووفقا لترامب يهدف هذا الإجراء الذي أبدت شركة "مايكروسوفت" رغبتها بتنفيذه إلى المساعدة في تفادي الحظر الفعلي للمنصة في الولايات المتحدة والذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر أبريل المقبل.

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وردا على سؤال حول اهتمام "مايكروسوفت" بشراء "تيك توك"، قال ترامب: "نعم، هناك اهتمام كبير بتيك توك". ومع ذلك، لم يكشف ترامب عن أسماء الشركات الأمريكية الأخرى التي قد تكون مهتمة أيضا بشراء المنصة.



وأضاف في إفادته الصحفية التي قدمها على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان" أثناء عودته من ميامي، حيث كان يعقد مؤتمرا مع أعضاء الحزب الجمهوري بمجلس النواب، إلى العاصمة واشنطن: "أحب المزادات لأنك تحصل على أفضل الصفقات".



ووفقا لقناة "CNBC"، تقوم الإدارة الأمريكية بدراسة المرشحين المحتملين لشراء 50% من أسهم "تيك توك"، ومن بين الأسماء الرئيسية التي تم تداولها إيلون ماسك، وكذلك لاري إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة "أوراكل".



يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وقع عام 2024 قانونا يلزم شركة "بايت دانس" الصينية ببيع "تيك توك" أو وقف عملياتها في الولايات المتحدة قبل 19 يناير الجاري.



وبعد تنصيبه في 20 يناير، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يهدف إلى تأجيل حظر المنصة في البلاد، وأكد أن الولايات المتحدة يجب أن تحصل على حق في امتلاك نصف "تيك توك"، دون أن يوضح بالتفصيل ما يعنيه ذلك بالضبط.