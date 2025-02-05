 
الأربعاء 2025-02-05 04:36 ص
 

ترامب: ما كان ليحدث 7 أكتوبر لو كنت رئيسا

ترامب
ترامب
الأربعاء، 05-02-2025 03:02 ص

الوكيل الإخباري-   رحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض من جديد وقال انه حدث رائع.

اضافة اعلان


وقال "أجريت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي محادثات جميلة والعلاقات الأميركية الإسرائيلية ستكون أقوى من أي وقت مضى".


وأضاف ان 7 أكتوبر ما كان ليحدث لو كنت رئيسا مشيرا "أحيي الشعب الإسرائيلي على مواجهة هجوم 7 أكتوبر بتصميم لم يتزعزع".


وشكر  نتنياهو على العمل مع مبعوثه ستيف ويتكوف.

 
gnews

أحدث الأخبار

ترامب

عربي ودولي ترامب: ما كان ليحدث 7 أكتوبر لو كنت رئيسا

مبنى مجلس النواب

أخبار محلية لجان نيابية تناقش اليوم قضايا عدة

زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي يؤكد رفضه إجراء انتخابات في أوكرانيا قبل انتهاء القتال

مدينة عدن- صورة أرشيفية

عربي ودولي اليمن.. انقطاع كامل للتيار الكهربائي في عدن

ترامب

عربي ودولي ترامب: المفاوضات بشأن أوكرانيا "جيدة للغاية"

ترامب

عربي ودولي ترامب يستأنف سياسة "الضغط الأقصى" على إيران

نتنياهو وترامب

عربي ودولي ترامب خلال لقائه نتنياهو: الحل يكمن في خروج الفلسطينيين من غزة

زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي يعلن عن تغيرات في منطقة العمليات الخاصة



 




الأكثر مشاهدة