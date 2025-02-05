ترامب: ما كان ليحدث 7 أكتوبر لو كنت رئيسا

وقال "أجريت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي محادثات جميلة والعلاقات الأميركية الإسرائيلية ستكون أقوى من أي وقت مضى".
وأضاف ان 7 أكتوبر ما كان ليحدث لو كنت رئيسا مشيرا "أحيي الشعب الإسرائيلي على مواجهة هجوم 7 أكتوبر بتصميم لم يتزعزع".
وشكر نتنياهو على العمل مع مبعوثه ستيف ويتكوف.
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