ترامب: ما كان ليحدث 7 أكتوبر لو كنت رئيسا

الوكيل الإخباري- رحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض من جديد وقال انه حدث رائع.

اضافة اعلان



وقال "أجريت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي محادثات جميلة والعلاقات الأميركية الإسرائيلية ستكون أقوى من أي وقت مضى".



وأضاف ان 7 أكتوبر ما كان ليحدث لو كنت رئيسا مشيرا "أحيي الشعب الإسرائيلي على مواجهة هجوم 7 أكتوبر بتصميم لم يتزعزع".