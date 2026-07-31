الجمعة 2026-07-31 09:52 ص

ترامب: مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي ينص على نزع سلاح حركة حماس

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
دونالد ترامب
 
الجمعة، 31-07-2026 08:32 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشال إن مجلس السلام توصل لاتفاق تاريخي لنزع سلاح حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في غزة بالكامل، موضحا أن القوات الإسرائيلية ستنسحب عند اكتمال عملية نزع السلاح.اضافة اعلان


وأضاف أن الاتفاق على نزع سلاح حماس خطوة حاسمة نحو أن تصبح غزة تحت حكم حكومة فلسطينية جديدة، مشيرا إلى أن الاتفاق سيتم عبر مراحل تحدَد بعناية.
 
 


gnews

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