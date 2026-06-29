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ترامب: محادثات الدوحة مع إيران قد تكون مفصلية أو غير ذلك

ترامب: محادثات الدوحة مع إيران قد تكون مفصلية أو غير ذلك
ترامب: محادثات الدوحة مع إيران قد تكون مفصلية أو غير ذلك
 
الإثنين، 29-06-2026 11:50 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن الاجتماع المقرر عقده في العاصمة القطرية الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع "قد يكون مهماً، وقد لا يكون"، مشيراً إلى أن نتائجه ستتضح لاحقاً.اضافة اعلان


وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين من المكتب البيضاوي، أن الولايات المتحدة "تحقق تقدماً جيداً للغاية" في مسار نزع السلاح النووي الإيراني.

وأوضح أن جلسة محادثات ستُعقد الثلاثاء في الدوحة، مؤكداً أن الفريق الأميركي يستعد للمغادرة إلى قطر للمشاركة في تلك المباحثات.

وقال ترامب: "اجتماع الدوحة قد يكون مهماً، وسنعرف ذلك لاحقاً"، مضيفاً أن بلاده "تحقق تقدماً جيداً للغاية في معركة نزع السلاح النووي الإيراني".
 
 


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