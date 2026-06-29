ترامب: محادثات الدوحة مع إيران قد تكون مفصلية أو غير ذلك

وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين من المكتب البيضاوي، أن الولايات المتحدة "تحقق تقدماً جيداً للغاية" في مسار نزع السلاح النووي الإيراني.
وأوضح أن جلسة محادثات ستُعقد الثلاثاء في الدوحة، مؤكداً أن الفريق الأميركي يستعد للمغادرة إلى قطر للمشاركة في تلك المباحثات.
وقال ترامب: "اجتماع الدوحة قد يكون مهماً، وسنعرف ذلك لاحقاً"، مضيفاً أن بلاده "تحقق تقدماً جيداً للغاية في معركة نزع السلاح النووي الإيراني".
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