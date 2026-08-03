ترامب: محادثات مع إيران تنطلق اليوم والاتفاق هو الأولوية

07:31 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين، بعدما علّق شنّ ضربات عليها مشترطًا التوصل إلى اتفاق سريع، لكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق. اضافة اعلان





وقال ترامب للصحفيين، مساء الأحد، على متن الطائرة الرئاسية: "من الواضح أنهم لا يريدون التعرض لهجوم. كانوا على دراية بحجم الهجوم لأنهم رأوا بوادره تتشكل. حاليًا، ما نقوم به هو التحدث معهم في إطار مفاوضات. ستبدأ اليوم (الاثنين) بعد الظهر".



ولم يقدم ترامب تفاصيل عن المكان الذي ستُجرى فيه المحادثات أو عن الأطراف المشاركة فيها.



وعندما سُئل عما إذا كان هناك موعد نهائي لإيران للتوصل إلى اتفاق، امتنع ترامب عن الإجابة، وقال ردًا على ذلك: "هل أفضل التوصل إلى اتفاق؟ أنا لا أسعى إلى قتل الناس، لأن الناس يموتون، والكثير من الناس يموتون، ونحن لا نريد ذلك".



وأضاف أن "هناك اتفاقًا بشأن هرمز، ثم سيكون هناك اتفاق بشأن النووي، بل يمكن القول بشأن نزع السلاح النووي من إيران".



وأطلق ترامب تهديدات متكررة بأنه سيصعّد الحرب على إيران، التي شنّها مع إسرائيل في أواخر شباط، قبل أن يتيح مزيدًا من الوقت للمحادثات، التي لم تؤدِّ حتى الآن إلى اتفاق شامل.



ولفت ترامب إلى أنه يفضل التوصل إلى اتفاق بدلًا من الاستمرار في الهجمات، لأنها ستتسبب بتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين، كما ستؤدي إلى كوارث.



وكان ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها على إيران، بناءً على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، مؤكدًا أن تعليق الضربات مرهون بالتوصل إلى اتفاق سريع.



وكتب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، أن الولايات المتحدة "على أهبة الاستعداد وجاهزة للتحرك" ضد إيران، وبمستويات من القوة العسكرية "لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية".



وأضاف ترامب أن طلب تأجيل الهجوم جاء بعد التوافق على إطار لاتفاق يتضمن "الفتح الفوري والكامل والشامل لمضيق هرمز"، وإنهاء ما وصفه بـ"التهديد النووي الإيراني".



وأكد أن موافقته على إلغاء الهجوم جاءت "من أجل مصلحة العالم في المستقبل، وكذلك من أجل بقاء إيران مزدهرة وناجحة"، مشددًا على أن إلغاء الهجوم يبقى مشروطًا بالقدرة على التوصل إلى اتفاق بسرعة.



وأشار إلى أن إسرائيل تنضم إلى الولايات المتحدة في هذا الالتزام، داعيًا إلى الإسراع في إنجاز الاتفاق.







