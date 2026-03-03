ترامب: مخزونات الذخائر الأميركية أعلى من أي وقت مضى

وأشار ترامب إلى أنه يتم تخزين الكثير من الأسلحة الإضافية عالية الجودة في دول خارجية.
وأضاف، "قمت بإعادة بناء الجيش في ولايتي الأولى ومازلت أفعل ذلك".
وأكد أن الولايات المتحدة يمكنها أن تخوض الحروب "إلى الأبد وبنجاح كبير".
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.
-
أخبار متعلقة
-
ردا على الغارات .. حزب الله يعلن استهداف 3 قواعد إسرائيلية
-
قرار إسرائيلي جديد بالسيطرة على أراضٍ إضافية في لبنان
-
"الصليب الأحمر" تحذر من توسع العمليات العدائية في المنطقة
-
الحرس الثوري يعلن تدمير المبنى الرئيسي للقاعدة الجوية الأمريكية في البحرين
-
السفارة الأمريكية في الكويت تعلن الإغلاق حتى إشعار آخر
-
بيان صادر عن الأزهر الشريف
-
مجلس الخبراء بإيران: اختيار خليفة لخامنئي "لن يستغرق وقتا طويلا"
-
غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت