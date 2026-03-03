ترامب: مخزونات الذخائر الأميركية أعلى من أي وقت مضى

09:18 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن مخزونات الذخائر الأميركية أعلى من أي وقت مضى. اضافة اعلان





وأشار ترامب إلى أنه يتم تخزين الكثير من الأسلحة الإضافية عالية الجودة في دول خارجية.



وأضاف، "قمت بإعادة بناء الجيش في ولايتي الأولى ومازلت أفعل ذلك".



وأكد أن الولايات المتحدة يمكنها أن تخوض الحروب "إلى الأبد وبنجاح كبير".



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.





