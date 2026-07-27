ترامب: مستعد لعمل عسكري إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، إن واشنطن تجري "محادثات متعمقة للغاية مع إيران"، وحذر من أنه مستعد لاتخاذ "إجراء عسكري قوي" إذا فشلت الدبلوماسية. اضافة اعلان





وأضاف ترامب لموقع أكسيوس ردا على سؤال عن المدة الزمنية التي يمنحها للمحادثات "ليس كثيرا من الوقت، فإما أن تسير الأمور سريعا أو لا تسير على الإطلاق".





