ترامب: مستعد لعمل عسكري إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران

وأضاف ترامب لموقع أكسيوس ردا على سؤال عن المدة الزمنية التي يمنحها للمحادثات "ليس كثيرا من الوقت، فإما أن تسير الأمور سريعا أو لا تسير على الإطلاق".
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