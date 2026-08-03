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ترامب: مضيق هرمز تحت السيطرة الأميركية بالكامل

ترامب: مضيق هرمز تحت السيطرة الأميركية بالكامل
ترامب
 
الإثنين، 03-08-2026 06:42 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن الإيرانيين يقولون إنهم سيديرون مضيق هرمز بالقوة، بينما هو تحت السيطرة الأميركية بالكامل و ومحاصر بـ"جدار الولايات المتحدة الفولاذي".اضافة اعلان


وأضاف ترامب، عبر "تروث سوشيال"، أن القيادة الإيرانية "مخادعة" بشكل لا يصدق.

وتابع " يطلبون اجتماعا، بل قد يقول البعض ’ يتوسلون’، ثم تبدأ المحادثات، مع تحديد مواعيد لمزيد منها في المستقبل القريب، ثم يقولون، بكل فخر واعتزاز، إنهم لا يُجرون أي مناقشات، ولا يُناقش أي شيء، وأنهم يتعاملون فقط مع "عُمان".

وأشار إلى أن "لا شيء يُؤثر في إيران، إلا إذا أردنا ذلك، ولن يُؤثر فيها شيء، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق، أو استسلام كامل".
 
 


gnews

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