ترامب: مضيق هرمز تحت السيطرة الأميركية بالكامل

وأضاف ترامب، عبر "تروث سوشيال"، أن القيادة الإيرانية "مخادعة" بشكل لا يصدق.
وتابع " يطلبون اجتماعا، بل قد يقول البعض ’ يتوسلون’، ثم تبدأ المحادثات، مع تحديد مواعيد لمزيد منها في المستقبل القريب، ثم يقولون، بكل فخر واعتزاز، إنهم لا يُجرون أي مناقشات، ولا يُناقش أي شيء، وأنهم يتعاملون فقط مع "عُمان".
وأشار إلى أن "لا شيء يُؤثر في إيران، إلا إذا أردنا ذلك، ولن يُؤثر فيها شيء، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق، أو استسلام كامل".
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