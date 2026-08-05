ترامب: مضيق هرمز سيُفتح "قريبا جدا"

وأكد ترامب أن المحادثات بين الجانبين مستمرّة، وذلك بعدما أفاد موقع “أكسيوس” بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح المضيق، تأمل واشنطن في الإعلان عنه الأربعاء.
وقال الرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى ولاية كاليفورنيا: “سيُعاد فتح المضيق قريبا جدا، وإلا فإنهم سيتعرّضون لضربة قوية جدا، وعندها سيُفتح المضيق أيضا”.
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