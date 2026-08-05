الأربعاء 2026-08-05 10:22 ص

ترامب: مضيق هرمز سيُفتح "قريبا جدا"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الأربعاء، 05-08-2026 08:44 ص
الوكيل الإخباري-   حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  من أن إيران “ستُضرب بقوّة” ما لم يتم فتح مضيق هرمز “في وقت قريب جدا”.اضافة اعلان


وأكد ترامب أن المحادثات بين الجانبين مستمرّة، وذلك بعدما أفاد موقع “أكسيوس” بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح المضيق، تأمل واشنطن في الإعلان عنه الأربعاء.

وقال الرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى ولاية كاليفورنيا: “سيُعاد فتح المضيق قريبا جدا، وإلا فإنهم سيتعرّضون لضربة قوية جدا، وعندها سيُفتح المضيق أيضا”.
 
 


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