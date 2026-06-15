ترامب: مضيق هرمز سيكون مفتوحا بشكل كامل الجمعة

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الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، بعيد وصوله إلى مدينة إيفيان الفرنسية لحضور قمة مجموعة السبع، أن مضيق هرمز سيكون "مفتوحا بشكل كامل" الجمعة. اضافة اعلان





وأشار ترامب وإلى جانبه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أن نص الاتفاق مع إيران يمكن نشره "بعد يوم الجمعة"، وهو الموعد المقرر لإقامة حفل التوقيع في جنيف.



وقال إنه سيدرس ما إذا كان بالإمكان إصلاح الوضع في لبنان.



وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف أعلن، ليلة الاثنين، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة.



وقال شريف عبر حسابه على "إكس" إن الجانبين أعلنا الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.



وأشار إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد الجمعة 19 حزيران في سويسرا.





