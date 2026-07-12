الأحد 2026-07-12 05:14 م

ترامب: مضيق هرمز مفتوح

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الأحد، 12-07-2026 04:30 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إنّ مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة.

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كما قالت القيادة المركزية الأميركية إنّ حركة الملاحة "تسير بشكل طبيعي" عبر مضيق هرمز.

 
 


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