ترامب: مطلق النار قرب البيت الأبيض "كان لديه تاريخ من العنف"

وكتب ترامب على حسابه عبر منصة "تروث سوشال" الاجتماعية "أشكر جهاز الخدمة السرية الرائع وعناصر إنفاذ القانون على الاستجابة السريعة والمهنية الليلة لمسلح قرب البيت الأبيض، كان له تاريخ من العنف ويبدو أنه كان مهووسا بالمبنى الأعزّ في بلدنا".
وذكر أن هذا الحادث تأتي بعد شهر من حادثة إطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، مضيفا أن هذه الحوادث تظهر "مدى أهمية توفير بيئة آمنة ومأمونة، ستكون الأكثر أمانا على الإطلاق، لجميع الرؤساء المستقبليين في واشنطن العاصمة. فالأمن القومي لبلادنا يقتضي ذلك!".
وكان رجل قد فتح النار مساء السبت عند نقطة تفتيش أمنية قرب البيت الأبيض في واشنطن، ولقي حتفه متأثرا بإصابته برصاص عناصر الخدمة السرية وفق للسلطات التي أفادت أيضا بإصابة أحد المارة في إطلاق النار.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
-
قائد الحرس الثوري الإيراني: أي اعتداء جديد على إيران سيُواجه برد مدمر
-
مسودة التفاهم الأميركي الإيراني تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم مهاجمة حلفاء واشنطن
-
وكالة فارس: مسودة مذكرة التفاهم تنص على عدم شن هجمات بين أمريكا وإيران
-
السعودية تحدد الاشتراطات الفنية لمنتجات الإحرام قبل بدء موسم الحج
-
مؤشرات إيجابية في الحوار الأميركي الإيراني وسط تفاؤل دولي
-
ارتفاع حصيلة ضحايا إيبولا في الكونغو إلى 204
-
كييف تحت القصف: انفجارات عنيفة وصافرات إنذار في العاصمة الأوكرانية