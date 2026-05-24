ترامب: مطلق النار قرب البيت الأبيض "كان لديه تاريخ من العنف"

08:10 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الرجل الذي أطلق رصاصات عدة ليلة السبت قرب البيت الأبيض في واشنطن قبل مقتله "كان له تاريخ من العنف ويبدو أنه كان مهووسا" بالمقر الرئاسي الأميركي. اضافة اعلان





وكتب ترامب على حسابه عبر منصة "تروث سوشال" الاجتماعية "أشكر جهاز الخدمة السرية الرائع وعناصر إنفاذ القانون على الاستجابة السريعة والمهنية الليلة لمسلح قرب البيت الأبيض، كان له تاريخ من العنف ويبدو أنه كان مهووسا بالمبنى الأعزّ في بلدنا".



وذكر أن هذا الحادث تأتي بعد شهر من حادثة إطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، مضيفا أن هذه الحوادث تظهر "مدى أهمية توفير بيئة آمنة ومأمونة، ستكون الأكثر أمانا على الإطلاق، لجميع الرؤساء المستقبليين في واشنطن العاصمة. فالأمن القومي لبلادنا يقتضي ذلك!".



وكان رجل قد فتح النار مساء السبت عند نقطة تفتيش أمنية قرب البيت الأبيض في واشنطن، ولقي حتفه متأثرا بإصابته برصاص عناصر الخدمة السرية وفق للسلطات التي أفادت أيضا بإصابة أحد المارة في إطلاق النار.





