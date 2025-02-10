ترامب: ملتزم بشراء غزة وامتلاكها

الوكيل الإخباري- أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وقد يمنح أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لإعادة بنائها.

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وأضاف "سأحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية وسأهتم بالفلسطينيين وسأتأكد من أنهم لن يقتلوا".



وقال "سأبحث في حالات فردية للسماح للاجئين فلسطينيين بدخول أميركا".



وبين "سألتقي محمد بن سلمان والسيسي".