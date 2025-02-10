ترامب: ملتزم بشراء غزة وامتلاكها

وأضاف "سأحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية وسأهتم بالفلسطينيين وسأتأكد من أنهم لن يقتلوا".
وقال "سأبحث في حالات فردية للسماح للاجئين فلسطينيين بدخول أميركا".
وبين "سألتقي محمد بن سلمان والسيسي".
وأشار إلى ان دول بالشرق الأوسط ستستقبل الفلسطينيين بعد أن تتحدث معه.
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