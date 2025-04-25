ترامب منتقدا بوتين بعد ضربات واسعة على أوكرانيا: توقف!

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الوكيل الإخباري- هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي الخميس، متوجّها إليه بكلمتي "فلاديمير، توقّف!"، بعد ضربات جديدة أودت ب12 شخصا على الأقل وأسفرت عن إصابة حوالي مئة في كييف، في حين تشهد الجهود الأميركية لحل النزاع مراوحة بسبب قضية القرم. اضافة اعلان





واستهدفت سلسلة هجمات شنّتها روسيا ليل الأربعاء الخميس، بواسطة 70 صاروخا و145 مسيّرة بحسب السلطات الأوكرانية، ست مناطق أوكرانية ومدنا عدة، بينها العاصمة كييف حيث أفاد شهود بمشاهد خراب لمبانٍ ينخرها رصاص وجثث منتشرة في شوارع حيّ سكني.



ويتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا في العاصمة إثر هذا الهجوم الذي يعدّ الأعنف منذ أشهر، مع رفع الأنقاض. وأفادت حصيلة محدثة صادرة عن خدمة الإسعاف بسقوط 90 جريحا.



وقالت المحامية أولينا دافيديوك (33 عاما) لوكالة فرانس برس في كييف إنها "استيقظت على وقع انفجار" قبل أن تهرع إلى ملجأ. وأضافت "روسيا تريد تدميرنا"، مؤكدة أنها تشعر بأنها "محظوظة" لأنها لا تزال حية.



وأكّدت وزارة الدفاع الروسية أن القوّات الروسية "نفّذت هجوما واسعا بأسلحة دقيقة بعيدة المدى" استهدف شركات عدة على صلة بالمجمّع العسكري الصناعي الأوكراني.



وندّدت لندن بـ"حمام دم ارتكبه بوتين" و"مشاهد صادمة" رأى فيها الاتحاد الأوروبي دليلا على أن الكرملين هو "العائق الأكبر في وجه السلام". واضطر الرئيس الأوكراني من جهته إلى اختصار زيارته لجنوب إفريقيا بسبب الضربات الأخيرة.